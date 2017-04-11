Avrupa Borsaları, İngiltere Hariç Düşüşle Kapandı

Avrupa borsaları, günü İngiltere hariç düşüşle tamamladı.



Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,02 azalışla, 381,18 puana düştü.



Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,50 gerileyerek, 12.139,35 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 değer kaybederek 5.101,86 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,46 azalarak 20.109,06 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,21 düşerek, 10.416,30 puana indi.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,23 artışla, 7.365,50 puana çıktı.



Avro/dolar paritesi ise Türkiye saatiyle 19.15 itibarıyla, yüzde 0,19'luk yükselişle 1,0613 seviyelerinde bulunuyor.