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Avrupa Borsaları İngiltere Hariç Düşüşle Kapandı
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Avrupa Borsaları İngiltere Hariç Düşüşle Kapandı

Avrupa borsaları, günü İngiltere hariç düşüşle tamamladı.

Avrupa Borsaları İngiltere Hariç Düşüşle Kapandı

Avrupa borsaları, günü İngiltere hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,30 azalışla 366,38 puana düştü.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,29'luk azalışla 11.814,27 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,56 değer kaybederek 4.839,98 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,57 azalışla 19.329,26 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,09 azalarak 9.504,10 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,32'lik kazançla 7.184,49 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi ise Türkiye saatiyle 20.36 itibarıyla yüzde 0,08'lik artışla 1,0688 seviyelerinde bulunuyor.

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