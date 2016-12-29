Avrupa borsaları, günü İngiltere hariç düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,35 azalışla 360,26 puana düştü.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,21 gerileyerek 11.451,05 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20 değer kaybederek 4.838,47 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,18 azalarak 19.203,94 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,19 düşerek 9.327,10 puana indi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,20 artışla 7.120,26 puana çıktı.
Avro/dolar paritesi ise Türkiye saatiyle 20.30 itibarıyla yüzde 0,72'lik artışla 1,0482 seviyelerinde bulunuyor.
Avrupa Borsaları, İngiltere Hariç Düşüşle Kapandı
Avrupa borsaları, günü İngiltere hariç düşüşle tamamladı.
Avrupa borsaları, günü İngiltere hariç düşüşle tamamladı.
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