Avrupa Borsaları İngiltere Dışında Yükselişle Kapandı
Avrupa borsala günü İngiltere hariç kazançla tamamladı.
Avrupa borsala günü İngiltere hariç kazançla tamamladı.?
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,24 artışla 377,24 puana çıktı.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,13 artarak 12.016,45 puana, İspanya'da IBEX 35 yüzde 1,03 değer kazanarak 10.370,30 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 artarak 5.003,73 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 1,96'lık kazançla 19.824,61 puana yükseldi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,46'lık kayıpla 7.114,36 puana indi.
Avro/dolar paritesi ise Türkiye saatiyle 19.51 itibarıyla yüzde 0,19'luk azalışla 1,0711 seviyelerinde bulunuyor.
-
Valinin isteğiyle 200 bin liralık iş yerini yerle bir etti!
-
Kariyerini bırakıp şehirden kaçtı, kendi markasını yarattı
-
Mehmet Şimşek'ten IMF'nin Türkiye tahminlerine eleştiri
-
UEFA'nın skandal cezasının ardından Beşiktaş'tan flaş karar
-
CHP'nin iki saatlik Meclis'ten çekilme macerası pahalıya patladı
-
'Hayır' gösterileri üzerinden yeni 'Gezi olayı' çıkarmaya çalışmışlar!
-
Gözlerinin önünde toz duman ettiler: Biz bu ülkenin vatandaşıyız
-
Perinçek CHP'ye ateş püskürdü: Sokakları kışkırtmayı bırak!