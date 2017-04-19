Avrupa Borsaları İngiltere Dışında Yükselişle Kapandı

Avrupa borsala günü İngiltere hariç kazançla tamamladı.?



Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,24 artışla 377,24 puana çıktı.



Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,13 artarak 12.016,45 puana, İspanya'da IBEX 35 yüzde 1,03 değer kazanarak 10.370,30 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 artarak 5.003,73 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 1,96'lık kazançla 19.824,61 puana yükseldi.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,46'lık kayıpla 7.114,36 puana indi.



Avro/dolar paritesi ise Türkiye saatiyle 19.51 itibarıyla yüzde 0,19'luk azalışla 1,0711 seviyelerinde bulunuyor.