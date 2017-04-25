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Avrupa Borsaları İki Ülke Hariç Yükselişte
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Avrupa Borsaları İki Ülke Hariç Yükselişte

Avrupa borsaları, İtalya ve İspanya hariç güne alış ağırlıklı başladı.

Avrupa Borsaları İki Ülke Hariç Yükselişte

Avrupa borsaları, İtalya ve İspanya hariç güne alış ağırlıklı başladı.

Kaynak: Dunya.com

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