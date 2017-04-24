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Avrupa Borsaları Günü Yükselişle Kapattı
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Avrupa Borsaları Günü Yükselişle Kapattı

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.

Avrupa Borsaları Günü Yükselişle Kapattı

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları Fransa'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda "En Marche" (Yürüyüş) hareketinin lideri Emmanuel Macron'un en yüksek oranını elde etmesinin etkisiyle günü yükselişle kapattı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 2,11 artarak 386,09 puandan kapattı.

İspanya'da IBEX 35 ise yüzde 3,76 artarak 10766,80 seviyesine, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 4,14 değer kazanarak 5268,85 puana yükseldi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 4,77 artarak 20.684,41 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,11 artarak 7.264,68 puandan kapattı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 3,37 değer kazanarak 12.454,98 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise yüzde 1,16 yükselişle 1,0851 seviyelerinde seyrediyor.

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