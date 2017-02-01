Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.



Avrupa borsaları günü, yatırımcıların şirket gelirlerine ilişkin pozitif verilere odaklanmasının etkisiyle yükselişle kapattı.



Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,86 artarak 363,20 puana yükseldi.



Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,96 değer kazanarak 4.794,58 puan oldu.



Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,08 artarak 11.659,50 puana yükseldi.



İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,81 artarak 18,740,65 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 artarak 7.107,65 puana yükseldi.



İspanya'da IBEX 35 ise yüzde 0,17 artarak 9330,80 seviyesine yükseldi.



Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,41'lik düşüşle 1,0751 seviyelerinde seyrediyor.