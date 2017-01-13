Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı



Avrupa borsaları, ABD'de şirket gelirlerinin beklentinin üzerinde olmasının etkisiyle günü yükselişle kapattı.



Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,95 artarak 365,94 puana yükseldi.



Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 1,20 değer kazanarak 4.920,49 puan oldu.



Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,94 artarak 11.629,18 puana yükseldi.



İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,87 artarak 19,514,54 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,62 artarak 7.337,81 puana ulaştı.



İspanya'da IBEX 35 ise yüzde 1,11 artarak 9511,60 seviyesinde kapandı.



Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,15'lik artışla 1,0626 seviyelerinde seyrediyor.