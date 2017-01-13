Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Avrupa Borsaları Günü Yükselişle Kapattı
Ara
BİST 81.524 %0,78
DOLAR 3,7627 %0,04
EURO 3,9982 %-0,00
PARİTE 1,0626 %0,03
ALTIN 144,44 %-0,09
FAİZ 11,21 %-0,18
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Avrupa Borsaları Günü Yükselişle Kapattı

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattıAvrupa borsaları, ABD'de şirket gelirlerinin beklentinin üzerinde olmasının etkisiyle günü yükselişle kapattı.

Avrupa Borsaları Günü Yükselişle Kapattı

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, ABD'de şirket gelirlerinin beklentinin üzerinde olmasının etkisiyle günü yükselişle kapattı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,95 artarak 365,94 puana yükseldi.

Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 1,20 değer kazanarak 4.920,49 puan oldu.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,94 artarak 11.629,18 puana yükseldi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,87 artarak 19,514,54 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,62 artarak 7.337,81 puana ulaştı.

İspanya'da IBEX 35 ise yüzde 1,11 artarak 9511,60 seviyesinde kapandı.

Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,15'lik artışla 1,0626 seviyelerinde seyrediyor.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>