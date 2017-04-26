Avrupa Borsaları Günü İspanya Hariç Yükselişle Tamamladı

Avrupa borsaları günü İspanya hariç yükselişle kapattı.



Avrupa borsaları perakende şirketleri başta olmak üzere beklentinin üzerindeki şirket gelir artışlarının etkisiyle İspanya IBEX 35 haricinde günü yükselişle tamamladı.



Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,47 artarak 388,73 puana yükseldi.



Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,19 değer kazanarak 5287,88 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,15 artarak 20.836,51 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,18 artarak 7.288,72 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,05 değer kazanarak 12.47280 puana çıktı.



Öte yandan İspanya'da IBEX 35 ise yüzde 0,18 azalarak 10763,40 seviyesine geriledi.



Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,45 düşüşle 1,0875 seviyelerinde seyrediyor.