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Avrupa Borsaları Günü İspanya Hariç Yükselişle Kapattı
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Avrupa Borsaları Günü İspanya Hariç Yükselişle Kapattı

LONDRA (AA) – Avrupa borsaları günü İspanya hariç yükselişle kapattı.

Avrupa Borsaları Günü İspanya Hariç Yükselişle Kapattı

LONDRA (AA) – Avrupa borsaları günü İspanya hariç yükselişle kapattı.


Avrupa borsaları, ABD Başkanlığını 20 Ocak'ta devralacak olan Donald Trump'ın basın toplantısındaki mesajlarının ardından günü İspanya hariç yükselişle kapattı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,23 artarak 364,90 puana yükseldi.

Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,01 değer kazanarak 4.888,71 puan oldu.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,54 artarak 11.646,17 puana yükseldi.


İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,32 artarak 19.486,88 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21 artarak 7.290,49 puana yükseldi.


Öte yandan İspanya'da IBEX 35 ise yüzde 0,46 azalarak 9408,60 seviyesine geriledi.


Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,33'lük düşüşle 1,0518 seviyelerinde seyrediyor.

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