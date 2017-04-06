Avrupa Borsaları Günü İngiltere Hariç Yükselişle Kapattı

LONDRA (AA) – Avrupa borsaları İngiltere FTSE - 100 hariç günü yükselişle kapattı.



Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası Fed'den yapılan bankanın bilançosunu küçültebileceğine ilişkin açıklamaların ve Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) gelen politika faizine ilişkin mesajların etkisiyle günü İngiltere hariç yükselişle kapattı



Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,18 artarak 380,77 puana yükseldi.



İspanya'da IBEX 35 ise yüzde 1,12 artarak 10518,90 seviyesine, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,58 değer kazanarak 5121,44 puana yükseldi.



Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,11 değer kazanarak 12.230,89 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,22 artarak 20.296,97 puana yükseldi.



Öte yandan İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39 azalarak 7.303,20 puana geriledi.



Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,08'lik düşüşle 1,0653 seviyelerinde seyrediyor.