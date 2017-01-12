Avrupa borsaları günü İngiltere hariç düşüşle kapattı.
Avrupa borsaları şirket verilerinin ve 20 Ocak'ta ABD Başkanlığını devralmaya hazırlanan Donald Trump'ın son açıklamalarının etkisiyle İngiltere hariç günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,65 azalarak 362,51 puana, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,51 değer kaybederek 4.863,97 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,07 azalarak 11.521,04 puana geriledi.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,69 azalarak 19.156,59 puandan, İspanya'da IBEX 35 ise yüzde 0,01 azalarak 9407,40 seviyesinden kapandı.
Öte yandan İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 artarak 7.292,37 puana yükseldi.
Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,71'lik artışla 1,0656 seviyelerinde seyrediyor.
Avrupa Borsaları Günü İngiltere Hariç Düşüşle Kapattı
Avrupa borsaları günü İngiltere hariç düşüşle kapattı.
Avrupa borsaları günü İngiltere hariç düşüşle kapattı.
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