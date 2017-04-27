Avrupa Borsaları Günü Düşüşle Kapattı

Avrupa Merkez Bankasının politika faizini sabit tutma kararının etkisiyle Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı.

Avrupa Borsaları Günü Düşüşle Kapattı

Avrupa Merkez Bankasının politika faizini sabit tutma kararının etkisiyle Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı.

Kaynak: Dunya.com

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