Avrupa Merkez Bankasının politika faizini sabit tutma kararının etkisiyle Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı.
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