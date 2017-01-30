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Avrupa Borsaları Günü Düşüşle Kapattı
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Avrupa Borsaları Günü Düşüşle Kapattı

ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 İslam ülkesinin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklama kararının yatırımcılar üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı.

Avrupa Borsaları Günü Düşüşle Kapattı

ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 İslam ülkesinin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklama kararının yatırımcılar üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,05 azalarak, 362,55 puana geriledi.

Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 1,14 değer kaybederek, 4.784,64 puan oldu.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,12 azalarak, 11.681,89 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,95 azalarak, 18.759,40 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,92 azalarak, 7.118,48 puana geriledi.

İspanya'da IBEX 35 ise yüzde 1,50 azalarak, 9361,30 seviyesinden kapandı.

Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,4 artışla 1,0691 seviyelerinde seyrediyor.

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