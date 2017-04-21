Avrupa Borsaları Güne Yükselişle Başladı
Fransa'da pazar günü gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçiminin ilk turuna odaklanan Avrupa borsaları, Fransa ve İtalya hariç güne alış ağırlıklı başladı.
Fransa'da pazar günü gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçiminin ilk turuna odaklanan Avrupa borsaları, Fransa ve İtalya hariç güne alış ağırlıklı başladı.
Kaynak: Dunya.com
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