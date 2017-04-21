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Avrupa Borsaları Güne Yükselişle Başladı
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Avrupa Borsaları Güne Yükselişle Başladı

Fransa'da pazar günü gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçiminin ilk turuna odaklanan Avrupa borsaları, Fransa ve İtalya hariç güne alış ağırlıklı başladı.

Avrupa Borsaları Güne Yükselişle Başladı

Fransa'da pazar günü gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçiminin ilk turuna odaklanan Avrupa borsaları, Fransa ve İtalya hariç güne alış ağırlıklı başladı.

Kaynak: Dunya.com

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