Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı
Ara
BİST 91.374 %0,79
DOLAR 3,6854 %-0,43
EURO 3,9417 %0,01
PARİTE 1,0691 %0,46
ALTIN 152,03 %-0,55
FAİZ 11,29 %0,09
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,11 azalışla 376,35 puana düştü.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,46 gerileyerek 7.147,50 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,60 değer kaybederek 10.264,50 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,90 düşerek 12.000,44 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,67 azalarak 19.442,71 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 1,59 değer kaybederek 4.990,25 puana düştü.

Avro/dolar paritesi ise Türkiye saatiyle 19.33 itibarıyla yüzde 0,54'lük artışla 1,0701 seviyelerinde bulunuyor.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, İngiltere, Türkiye, Almanya, İspanya, Fransa, Europe, Avrupa, Cac 40, İtalya