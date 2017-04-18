Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.



Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,11 azalışla 376,35 puana düştü.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,46 gerileyerek 7.147,50 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,60 değer kaybederek 10.264,50 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,90 düşerek 12.000,44 puana geriledi.



İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,67 azalarak 19.442,71 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 1,59 değer kaybederek 4.990,25 puana düştü.



Avro/dolar paritesi ise Türkiye saatiyle 19.33 itibarıyla yüzde 0,54'lük artışla 1,0701 seviyelerinde bulunuyor.