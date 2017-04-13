Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı
Ara
BİST 89.871 %-1,19
DOLAR 3,6663 %0,46
EURO 3,9025 %0,12
PARİTE 1,0629 %-0,33
ALTIN 151,44 %0,32
FAİZ 11,22 %-0,80
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı

Avrupa borsaları, günü düşüşle tamamladı.

Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı

Avrupa borsaları, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,35 değer kaybederek 380,58 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 azalarak 7.327,59 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,38 gerileyerek 12.109,00 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,59 değer kaybederek 5.071,10 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,16 azalarak 19.773,68 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,33 düşerek 10.326,10 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise Türkiye saatiyle 19.19 itibarıyla yüzde 0,33'lük düşüşle 1,0631 seviyelerinde bulunuyor.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, İngiltere, Türkiye, Almanya, İspanya, Fransa, Europe, Avrupa, Cac 40, İtalya