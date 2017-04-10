Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı

Avrupa borsaları, günü düşüşle tamamladı.



Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yerinde seyrederek 381,25 puanla kapandı.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,01 azalarak 7.348,94 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,20 gerileyerek 12.200,52 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,54 değer kaybederek 5.107,45 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,48 azalarak 20.202,05 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,87 düşerek 10.437,70 puana indi.



Avro/dolar paritesi ise Türkiye saatiyle 19.30 itibarıyla yüzde 0,11'lik yükselişle 1,06 seviyelerinde bulunuyor.