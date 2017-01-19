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Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı
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Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı

Avrupa borsaları, günü İtalya hariç düşüşle tamamladı.

Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı

Avrupa borsaları, günü İtalya hariç düşüşle tamamladı.

Kaynak: Dunya.com

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