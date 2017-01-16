Avrupa borsaları, günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,81 azalarak, 362,97 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15 değer kaybederek 7.327,13 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,64 düşüşle 11.554,71 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,37 azalışla 19.247,25 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,07 düşerek 9.410,00 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,82'lik kayıpla 4.882,18 puana indi.
Avro/dolar paritesi ise saat 20.40 itibarıyla yüzde 0,35'lik düşüşle 1,0604 seviyelerinden işlem görüyor.
Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı
Avrupa borsaları, günü düşüşle tamamladı.
Avrupa borsaları, günü düşüşle tamamladı.
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