Avrupa Borsaları Düşüşle Açıldı

Avrupa borsaları güne ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini değiştirmemesinin ardından satış ağırlıklı başladı.



Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,3 düşerek 362,22 puan, İngiltere'de FTSE-100 endeksi yüzde 0,1 değer kaybederek 7.099,92 puan oldu.





Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,3 azalışla 11.625,75 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 değer kaybederek 4.782,37 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 9.308,80 puana geriledi.





İtalya'da MIB 30 endeksi ise 18.735,01 puanla yatay seyirle açıldı.





Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) dünkü toplantısının ardından açıklanan karar metninde, FOMC üyelerinin politika faizini yüzde 0,50-0,75 aralığında sabit tutma kararının oy birliğiyle alındığı bildirildi.





ABD ekonomisinin "ılımlı" büyümesini sürdürdüğü ifade edilen metinde, aralık ayında yapılan son FOMC toplantısından sonraki verilerin, iş gücü piyasasının güçlenmeye devam ettiğini gösterdiği kaydedildi. Metinde bir sonraki faiz artışına ilişkin herhangi bir ipucu verilmedi.





Analistler bugün İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı başta olmak üzere Avro Bölgesinde ÜFE, ABD'de ise Challenger istihdamda kısıntı endeksi, 4. çeyrek tarım dışı verimlilik ve birim emek maliyeti ile haftalık işsizlik başvurularının izleneceğini ifade ediyor.