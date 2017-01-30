Avrupa Borsaları Düşüşle Açıldı

Avrupa borsaları haftaya satış ağırlıklı başladı.





Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,3 düşerek 365,31 puan, İngiltere'de FTSE-100 endeksi yüzde 0,5 değer kaybederek 7.149,65 puan oldu.





Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,3 azalışla 11.784,59 puana, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,9 azalarak 19.161,09 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 değer kaybederek 4.827,32 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 9.463,40 puana geriledi.





Analistler, bu hafta ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz kararı ile ABD tarım dışı istihdam ve Avro Bölgesi'nde büyüme verisinin izleneceğini ifade ediyor.





Ayrıca bugün Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, Almanya'da TÜFE ve ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile bekleyen konut satışları takip edilecek.