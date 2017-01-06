Avrupa borsaları güne satış ağırlıklı başladı. Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,2 düşerek 365,04 puan, Londra'da FTSE-100 endeksi yüzde 0,1 değer kaybederek 7.189,37 puan oldu.
Frankfurt'ta DAX endeksi yüzde 0,2 azalışla 11.563,77 puana, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,4 değer kaybederek 4.882,04 puana gerilerken, İspanya'da IBEX 35 endeksi 9.491,90 puanla yatay seyir izliyor.
İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,3 değer kazanarak 19.691,33 puana çıktı
Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde ekonomi ve tüketici güven endeksleri ile perakende satışlar başta olmak üzere yoğun veri trafiğinin takip edileceğini belirterek, ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.
Tarım dışı istihdam artışına ilişkin beklentinin 175 bin seviyesin olduğuna dikkati çeken analistler, bugünkü verinin beklentileri karşılaması ya da aşması durumunda Fed'in mart toplantısında faiz artışına gitme ihtimalinin güçlenebileceğini söyledi.
Avrupa Borsaları Düşüşle Açıldı
Avrupa borsaları güne satış ağırlıklı başladı.
Avrupa borsaları güne satış ağırlıklı başladı. Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,2 düşerek 365,04 puan, Londra'da FTSE-100 endeksi yüzde 0,1 değer kaybederek 7.189,37 puan oldu.
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