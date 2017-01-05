Avrupa borsaları güne satış ağırlıklı başladı. Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,3 düşerek 364,02 puan, Londra'da FTSE-100 endeksi yatay seyrederek 7.189,30 puan oldu.
Frankfurt'ta DAX endeksi yüzde 0,4 azalışla 11.542,95 puana, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 değer kaybederek 19.577,66 puana, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,5 azalarak 4.876,51 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 9.419,60 puana geriledi.
Analistler, dün akşam açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının ardından avro/dolar paritesinin yükselişe geçtiğini, bunun da pay piyasalarını negatif etkilediğini kaydetti. Paritenin 1,0575'i görmesinin ardından 1,0500 - 1,0550 bandında dengelendiğini dile getiren analistler, bugün Avro Bölgesinde üretici enflasyonu ile hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de ise ADP özel sektör istihdamı verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydediyor.
Avrupa Borsaları Düşüşle Açıldı
Avrupa borsaları güne satış ağırlıklı başladı.
Avrupa borsaları güne satış ağırlıklı başladı. Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,3 düşerek 364,02 puan, Londra'da FTSE-100 endeksi yatay seyrederek 7.189,30 puan oldu.
-
Tiryakisine kötü haber, artık buralarda da yasak
-
Trump'ın etkisi büyük oldu, piyango Türkiye'ye vurdu!
-
Yargıtay kararını verdi, unutanın işi bitti
-
Kara yolları görevlileri bile şaştı!
-
Şimdiye kadar tarih yazmadı böylesini!
-
Yapımı 12 yıl sürdü, açılış bugün
-
Dün tırmanıştaydı bugün yerlerde!
-
AIDS'li kadınlarla ilişkiye giren 200 erkek aranıyor