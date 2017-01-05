Avrupa Borsaları Düşüşle Açıldı

Avrupa borsaları güne satış ağırlıklı başladı. Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,3 düşerek 364,02 puan, Londra'da FTSE-100 endeksi yatay seyrederek 7.189,30 puan oldu.





Frankfurt'ta DAX endeksi yüzde 0,4 azalışla 11.542,95 puana, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 değer kaybederek 19.577,66 puana, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,5 azalarak 4.876,51 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 9.419,60 puana geriledi.



Analistler, dün akşam açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının ardından avro/dolar paritesinin yükselişe geçtiğini, bunun da pay piyasalarını negatif etkilediğini kaydetti. Paritenin 1,0575'i görmesinin ardından 1,0500 - 1,0550 bandında dengelendiğini dile getiren analistler, bugün Avro Bölgesinde üretici enflasyonu ile hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de ise ADP özel sektör istihdamı verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydediyor.