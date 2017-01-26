Avrupa borsaları, Almanya ve Stoxx Europe 600 hariç günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,25 artışla 367,50 puana ve Almanya'da DAX 30 endeksi de yüzde 0,36 yükselişle 11.848,63 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,04 gerileyerek 7.161,49 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 değer kaybederek 4.867,24 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,73 değer kaybederek 19.439,65 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,38 azalarak 9.512,80 puana indi.
Avro/dolar paritesi ise Türkiye saatiyle 20.20 itibarıyla yüzde 0,70'lik azalışla 1,0676 seviyelerinde bulunuyor.
Avrupa Borsaları, Almanya ve Stoxx Europe 600 Hariç Düşüşle Kapandı
Avrupa borsaları, Almanya ve Stoxx Europe 600 hariç günü düşüşle tamamladı.
Avrupa borsaları, Almanya ve Stoxx Europe 600 hariç günü düşüşle tamamladı.
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