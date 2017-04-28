Avrupa borsaları, dünkü Avrupa Merkez Bankası (ECB) kararı sonrasında düşüş eğilimini bugüne de taşıdı.



ECB dün faizleri sabit bırakırken, daha önce açıklandığı gibi varlık alım programını 80 milyar avrodan 60 milyar avroya düşürdü. ECB Başkanı Mario Draghi Avro Bölgesinin büyüme görünümüne ilişkin risklerin, dengelenmekle birlikte hala aşağı yönlü ve ağırlıklı olarak küresel faktörlerle ilişkili olduğunu ifade ederek, enflasyonun bu yılın sonuna kadar mevcut seviyelerde seyretmesinin muhtemel olduğunu söyledi.



ECB'nin dünkü kararı sonrasında dün günü düşüşle tamamlayan borsalar bugüne de satış ağırlıklı başladı. Bugünkü açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,20 azalışla 387,10 puan, İngiltere'de FTSE-100 endeksi de yüzde 0,20 değer kaybederek 7.235,40 puan oldu.



Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,22 azalarak 12.416,90 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 kayıpla 5.268,02 puana, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,03 azalarak 20.591,63 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,46 kayıpla 10.634,90 puana indi.





Analistler, bugün İngiltere ve ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade ediyor.