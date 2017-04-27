Avrupa borsaları, bugün açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı öncesi güne düşüşle başladı.





Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,30 azalışla 387,56 puan, İngiltere'de FTSE-100 endeksi de yüzde 0,56 değer kaybederek 7.247,68 puan oldu.





Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,27 azalarak 12.438,32 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 kayıpla 5.269,68 puana, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,55 azalarak 20.727,59 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,57 kayıpla 10.701,60 puana indi.





Analistler, bugün ECB faiz kararı ve sonrasındaki ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının piyasaların odak noktasında olduğunu belirtti.