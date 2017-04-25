Avrupa borsaları, güne İtalya ve İspanya hariç yükselişle başladı.



Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,12 artışla 386,54 puan, İngiltere'de FTSE-100 endeksi de yüzde 0,03 değer kazanarak 7.266,54 puan oldu.



Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,07 yükselişle 12.464,28 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,56 değer kazanarak 5.270,56 puana yükseldi.



İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,21 azalarak 20.639,84 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,21 kayıpla 10.744,60 puana indi.



Analistler, Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin birinci turunda Yürüyüş Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron'un ilk sırayı almasının etkiyle risk iştahının arttığını belirterek, perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı öncesinde piyasalardaki pozitif görünümün devam edebileceğini kaydetti.