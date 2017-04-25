Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Avrupa Borsaları
Ara
BİST 93.835 %0,03
DOLAR 3,5869 %0,43
EURO 3,9065 %0,61
PARİTE 1,0888 %0,20
ALTIN 146,52 %-0,02
FAİZ 11,22 %0,63
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Avrupa Borsaları

Avrupa borsaları, güne İtalya ve İspanya hariç yükselişle başladı.

Avrupa Borsaları

Avrupa borsaları, güne İtalya ve İspanya hariç yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,12 artışla 386,54 puan, İngiltere'de FTSE-100 endeksi de yüzde 0,03 değer kazanarak 7.266,54 puan oldu.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,07 yükselişle 12.464,28 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,56 değer kazanarak 5.270,56 puana yükseldi.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,21 azalarak 20.639,84 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,21 kayıpla 10.744,60 puana indi.

Analistler, Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin birinci turunda Yürüyüş Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron'un ilk sırayı almasının etkiyle risk iştahının arttığını belirterek, perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı öncesinde piyasalardaki pozitif görünümün devam edebileceğini kaydetti.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Avrupa Merkez Bankası, European Central Bank, Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, İngiltere, Almanya, İspanya, Fransa, Europe, Avrupa