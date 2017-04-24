Avrupa borsaları, Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turun tamamlanmasının ardından haftaya yükselişle başladı.



Fransa'da dün düzenlenen ve resmi olmayan sonuçlara göre "En Marche" (Yürüyüş) Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron ile aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen'in ikinci tura çıkmayı başardı. İlk turda ilk iki sırayı kazanan Macron ve Le Pen, 7 Mayıs'ta düzenlenecek ikinci tur oylamada yarışacak.



Geçen haftayı 1,0727'den tamamlayan avro/dolar paritesi, seçim sonuçlarının ardından hızlı bir şekilde yükselerek 10 Kasım 2016'dan bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 1,0935'e çıktı.



Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,4 artışla 383,54 puan, İngiltere'de FTSE-100 endeksi de yüzde 1,53 değer kazanarak 7.222,97 puan oldu.



Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,14 yükselişle 12.305,82 puana, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 3,12 artarak 20.357,61 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,42 değer kazanarak 5.232,02 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 3,11 artışla 10.699,60 puana çıktı.



Analistler, Fransa seçimlerinde Macron'un ikinci tura kalmasıyla yatırımcıların risk iştahının arttığını belirterek, bugün Almanya'da nisan ayı IFO iş dünyası güven endeksi verisinin takip edileceğini ifade ediyor.