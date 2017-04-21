Avrupa borsaları, Fransa ve İtalya hariç güne yükselişle başladı.



Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,16 artışla 378,68 puan, İngiltere'de FTSE-100 endeksi yüzde 0,16 artarak 7.130,00 puana yükseldi.



Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,18 kazançla 12.178,25 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,16 değer kazancıyla 10.389,00 puana çıktı.



Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 değer kaybıyla 5.060,10 puana, İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,19 kayıpla 19.811,59 puana geriledi.



Avrupa'da piyasalar, Fransa'da pazar günü gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçiminin ilk turuna odaklandı.



Fransa'daki seçimin ilk turuna yönelik kamuoyu yoklamalarında aşırı sağın (Ulusal Cephe partisinin) adayı Marine Le Pen ve politik merkezde olduğunu bildiren "En Marche" (Yürüyüş) hareketinin lideri Emmanuel Macron yaklaşık yüzde 23'er destekle önde bulunuyor.



Analistler, hafta sonu gerçekleştirilecek seçim öncesinde bugün Avrupa genelinde ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü öncü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edilebileceğini ifade ediyor.