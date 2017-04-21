Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Avrupa Borsaları
Ara
BİST 92.804 %0,83
DOLAR 3,6399 %-0,04
EURO 3,9003 %-0,14
PARİTE 1,0712 %-0,05
ALTIN 149,80 %-0,20
FAİZ 11,27 %-0,44
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Avrupa Borsaları

Avrupa borsaları, Fransa ve İtalya hariç güne yükselişle başladı.

Avrupa Borsaları

Avrupa borsaları, Fransa ve İtalya hariç güne yükselişle başladı.

Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,16 artışla 378,68 puan, İngiltere'de FTSE-100 endeksi yüzde 0,16 artarak 7.130,00 puana yükseldi.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,18 kazançla 12.178,25 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,16 değer kazancıyla 10.389,00 puana çıktı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 değer kaybıyla 5.060,10 puana, İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,19 kayıpla 19.811,59 puana geriledi.

Avrupa'da piyasalar, Fransa'da pazar günü gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçiminin ilk turuna odaklandı.

Fransa'daki seçimin ilk turuna yönelik kamuoyu yoklamalarında aşırı sağın (Ulusal Cephe partisinin) adayı Marine Le Pen ve politik merkezde olduğunu bildiren "En Marche" (Yürüyüş) hareketinin lideri Emmanuel Macron yaklaşık yüzde 23'er destekle önde bulunuyor.

Analistler, hafta sonu gerçekleştirilecek seçim öncesinde bugün Avrupa genelinde ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü öncü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edilebileceğini ifade ediyor.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Amerika Birleşik Devletleri, Chp Parti Meclisi, Emmanuel Macron, Parti Meclisi, Cumhurbaşkanı, Ulusal Cephe, İngiltere, Amerika, Almanya, İspanya