Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.





Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,20 düşüşle 376,45 puan, İngiltere'de FTSE-100 endeksi yüzde 0,22 azalarak 7.098,43 puana geriledi.





Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,48 azalışla 11.958,02 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 düşüşle 4.994,41 puana, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,56 gerileyerek 19.711,14 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,28 düşüş kaydederek 10.341,20 puana indi.



Analistler, bugün Avro Bölgesi tüketici güven endeksinin ve ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, İngiltere'de haziran ayında gerçekleştirilecek erken seçim öncesinde siyasilerin söylemlerinin de izlenmesi gerektiğini kaydetti.