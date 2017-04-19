Avrupa borsaları, İngiltere ve Fransa hariç güne yükselişle başladı.



Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,1 yükselişle 376,73 puan, İngiltere'de FTSE-100 endeksi yüzde 0,1 azalışla 7.136,38 puan oldu.



Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,10 artarak 12.013,04 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,16 kazançla 10.281,40 puana, İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,32 değer kazancıyla 19.504,01 puana yükseldi.



Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,11 değer kaybıyla 4.984,91 puana indi.



Avrupa tarafında dün İngiltere Başbakanı Theresa May'in 8 Haziran'da erken seçime gitme kararını açıklaması ile gündem hızlı bir şekilde değişti. Sterlin/dolar paritesi May'in açıklamasının ardından dün yüzde 2'den fazla değer kazanarak 1,2898 ile 6 ayın zirvesine çıkarken, Londra borsasında ise satış baskılarının arttığı görüldü. Sterlin/dolar paritesi bugün 1,2840 seviyelerinde yatay seyrediyor.



Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve dış ticaret dengesi verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu'nun da izleneceğini dile getirdi.