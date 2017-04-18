Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne yükselişle başladı.





Paskalya tatili nedeniyle dün kapalı olan Avrupa borsaları, İngiltere borsası hariç bugüne yükselişle başladı. Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,1 artışla 380,98 puan olurken, İngiltere'de FTSE-100 endeksi yüzde 0,50 azalarak 7.352,81 puana geriledi.



Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,24 kazançla 12.134,74 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 değer kazancıyla 5.072,59 puana, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,15 artışla 19.805,65 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,36 primle 10.363,50 puana yükseldi.