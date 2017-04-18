Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Avrupa Borsaları
Ara
BİST 90.657 %0,00
DOLAR 3,6702 %-1,60
EURO 3,9086 %-0,93
PARİTE 1,0645 %0,31
ALTIN 151,83 %-1,67
FAİZ 11,28 %-1,57
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Avrupa Borsaları

Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne yükselişle başladı.

Avrupa Borsaları

Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne yükselişle başladı.


Paskalya tatili nedeniyle dün kapalı olan Avrupa borsaları, İngiltere borsası hariç bugüne yükselişle başladı. Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,1 artışla 380,98 puan olurken, İngiltere'de FTSE-100 endeksi yüzde 0,50 azalarak 7.352,81 puana geriledi.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,24 kazançla 12.134,74 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 değer kazancıyla 5.072,59 puana, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,15 artışla 19.805,65 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,36 primle 10.363,50 puana yükseldi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Paskalya Tatili, İngiltere, Paskalya, Almanya, İspanya, Fransa, Europe, Avrupa, İtalya, Cac 40