Avrupa borsaları, jeopolitik gelişmelerle birlikte güne düşüşle başladı.



Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,2 düşüşle 381,19 puan, İngiltere'de FTSE-100 endeksi yüzde 0,35 azalarak 7.327,96 puana geriledi.



Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,28 azalışla 12.121,12 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 düşüşle 5.079,75 puana, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,61 gerileyerek 19.883,42 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,37 düşüş kaydederek 10.321,90 puana indi.



Bugün Almanya'da açıklanan mart ayı enflasyon verisinin yüzde 1,6 artışla beklentiler doğrultusunda gelmesine karşın, jeopolitik gelişmelerle birlikte azalan küresel risk iştahının borsaların yönü üzerinde belirleyici olduğu görülüyor.