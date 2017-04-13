Avrupa Borsaları
Avrupa borsaları, jeopolitik gelişmelerle birlikte güne düşüşle başladı.
Avrupa borsaları, jeopolitik gelişmelerle birlikte güne düşüşle başladı.
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,2 düşüşle 381,19 puan, İngiltere'de FTSE-100 endeksi yüzde 0,35 azalarak 7.327,96 puana geriledi.
Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,28 azalışla 12.121,12 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 düşüşle 5.079,75 puana, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,61 gerileyerek 19.883,42 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,37 düşüş kaydederek 10.321,90 puana indi.
Bugün Almanya'da açıklanan mart ayı enflasyon verisinin yüzde 1,6 artışla beklentiler doğrultusunda gelmesine karşın, jeopolitik gelişmelerle birlikte azalan küresel risk iştahının borsaların yönü üzerinde belirleyici olduğu görülüyor.
-
Resmen yürürlüğe girdi! Asgari ücretlinin primi devletten
-
Trump konuştukça dolar çakılıyor! Son günlerin en düşük seviyesinde
-
Kıdem tazminatı alabilmek için 1 gün çalışmanız yeterli
-
Bakan talimatı verdi! Çalıştıkça düşen emekli maaşı sorunu çözülüyor
-
Altın uçtu! Fiyatlar 5 ayın zirvesinde
-
Perakende devinin hisseleri satıldı!
-
THY, 250 kişiyi işe alacak! Koşullar belli oldu
-
İbrahim yaşam savaşı verirken, eşinin görüntüsü yürek dağladı