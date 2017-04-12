Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.



Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,2 artışla 381,88 puan, İngiltere'de FTSE-100 endeksi yüzde 0,43 kazançla 7.396,78 puan oldu.





Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,73 artarak 12.223,31 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62 değer kazancıyla 5.133,32 puana, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,62 primle 20.233,79 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,56 artışla 10.474,80 puana ulaştı.



Analistler, bugün İngiltere'de işsizlik oranı verisinin takip edileceğini ifade ediyor.