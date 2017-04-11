Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne düşüşle başladı.



Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,3 azalışla 380,14 puan olurken, İngiltere'de FTSE-100 endeksi yüzde 0,16 artarak 7.360,34 puana yükseldi.



Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,18 azalışla 12.178,25 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 değer kaybıyla 5.105,73 puana, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,32 kayıpla 20.136,67 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,27 azalarak 10.409,00 puana geriledi.



Analistler, bugün açıklanacak Avro Bölgesi sanayi üretimi ve Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini bildirdi.