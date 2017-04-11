Avrupa Borsaları
Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne düşüşle başladı.
Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne düşüşle başladı.
Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,3 azalışla 380,14 puan olurken, İngiltere'de FTSE-100 endeksi yüzde 0,16 artarak 7.360,34 puana yükseldi.
Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,18 azalışla 12.178,25 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 değer kaybıyla 5.105,73 puana, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,32 kayıpla 20.136,67 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,27 azalarak 10.409,00 puana geriledi.
Analistler, bugün açıklanacak Avro Bölgesi sanayi üretimi ve Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini bildirdi.
-
Merkez Bankası cari açık rakamlarını açıkladı!
-
Trafik sigortasında fiyatlar belli oldu! İşte ödenecek ücretler
-
Konuşmasına müjdeyle başlayınca meydan coştu
-
İnternet kullanımında yeni kurallar resmen başladı!
-
Cumhuriyet altını tarihi rekorunu kırdı!
-
Bankaların yarışı vatandaşa yaradı! Faizler rekor seviyede
-
Dev firmanın tonlarca makarnasına el koydular! Kaçakçılıkla suçlanıyor
-
Referandum için oy oranı verdi: Çıkarsa siyaseti bırakacağım