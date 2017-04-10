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Avrupa Borsaları

Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı başladı.

Avrupa Borsaları

Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı başladı.

Stoxx Europe 600 endeksi önceki kapanışın hemen altında 381,20 puan, İngiltere'de FTSE-100 endeksi yüzde 0,02 azalarak 7.347,88 puan oldu.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,05 azalışla 12.221,18 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 değer kaybıyla 5.113,81 puana, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,34 kayıpla 20.223,67 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,29 azalışla 10.498,70 puana geriledi.

Analistler, bugün açıklanacak Avro Bölgesi yatırımcı güven endeksinin ve akşam saatlerinde ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın konuşmasının piyasaların odak noktasında olacağını belirtiyor. Avro/dolar paritesinin bugün 1,0571 ile son bir ayın en düşük seviyesini gördüğüne dikkati çeken analistler, paritenin seyrinin de yatırımcı kararları üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

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