Avrupa borsaları güne İngiltere borsası hariç alış ağırlıklı başladı.





Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,2 yükselerek 362,59 puan, İngiltere'de FTSE-100 endeksi yüzde 0,1 değer kaybederek 7.137,51 puan oldu.





Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,1 artışla 11.639,71 puana, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 artarak 18.926,59 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 değer kazanarak 4.805,00 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 9.421,40 puana çıktı.





İngiltere Merkez Bankası (BoE) dün politika faizini değiştirmeyerek tüm zamanların en düşük seviyesi olan yüzde 0,25 seviyesinde tutarken, varlık alım program hedefini de değiştirmeyerek 435 milyar sterlinde bıraktı.





Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve perakende satışlar ile ABD'de tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor. ABD'de bugün ayrıca işsizlik oranı, hizmet sektörü PMI ve fabrika siparişleri verileri takip edilecek.