Avrupa borsaları, İngiltere ve İtalya hariç güne yükselişle başladı.



Bugünkü Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı öncesinde avro/dolar paritesi 1,07'nin üzerinde tutunamadı ve 1,06-1,07 bandında dengelendi.



Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 ise yüzde 0,3 yükselişle 363,50 puanda seyrediyor. İngiltere'de FTSE-100 endeksi güne yüzde 0,01 düşüşle 7.247,95 puan oldu.



Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 artışla 11,618,28 puana çıktı. İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,2 primle 9.397,00 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,2 değer kazanarak 4.866,87 puana yükseldi. İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,1 azalarak 19.332,75 puana geriledi.



Analistler, bugün Avrupa'da piyasaların, ECB'nin gerçekleştireceği toplantıya ve sonrasında ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarına odaklandığını belirterek, saat 15.45'te açıklanacak kararlarda, faiz değişikliği beklenmediğini kaydetti.



ECB, aralık toplantısında faizlerde değişiklik yapmazken, varlık alım programının 2017 yılının mart ayına kadar aylık 80 milyar avro, Nisan 2017'den itibaren de aylık 60 milyar avro seviyesinde Aralık 2017'ye kadar süreceğini ve gerekmesi durumunda daha da uzatılabileceğini açıklamıştı.