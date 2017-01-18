Avrupa borsaları, İtalya ve Fransa hariç güne yükselişle başladı.



İngiltere Başbakanı Theresa May'in dün Brexit ile ilgili açıklamaları para piyasalarında sert dalgalanmalara neden oldu. Sterlin/dolar paritesi dün 2008'den bu yana en hızlı yükselişi gerçekleştirmesinin ardından bugün yüzde 0,5 azalışla 1,2340 seviyelerinde seyrediyor.



Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE-100 endeksi güne pozitif başladı ve yüzde 0,41 değer kazanarak 7.249,67 puan oldu. Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 ise yüzde 0,1 yükselişle 363,73 puanda seyrediyor.



Almanya'da ise enflasyonun beklentiler dahilinde gerçekleşmesinin ardından DAX 30 endeksi yüzde 0,38 artışla 11,583,42 puana çıktı. İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,17 artışla 9.410,80 puana yükseldi. İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,21 azalarak 19.254,35 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 değer kaybederek 4.858,05 puana indi.



Analistler, Avrupa'da piyasaların Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yarın gerçekleştireceği toplantıya odaklandığını belirterek, bugün ayrıca Avro Bölgesinde enflasyon ve İngiltere'de işsizlik verilerinin takip edileceğini ifade etti.