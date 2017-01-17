Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.



Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,2 azalışla 362,30 puana gerilerken, İngiltere'de FTSE-100 endeksi, sterlin/dolar paritesinin dünkü hızlı düşüşün ardından gelen tepki alımlarıyla 1,21 üzerinde dengelenmesinin etkisiyle yüzde 0,15 azalarak 7.315,66 puan oldu.





Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,28 düşüşle 11.522,38 puana, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,13 kayıpla 19.221,60 puana, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,31 değer kaybederek 4.867,11 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,29 azalışla 9.382,70 puana geriledi.



Analistler, bugün İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit ile ilgili açıklamalarının takip edileceğini belirterek, ayrıca İngiltere'de enflasyon, Almanya ve Avro Bölgesinde ZEW endekslerinin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.



Almanya'da özellikle otomotiv hisseleri üzerindeki satış baskısının, negatif seyirde etkili olduğuna dikkati çeken analistler, ABD'de başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump'ın, ABD'ye satılacak otomobiller için üreticilerin vergi ödemesi gerektiği yönündeki açıklaması ile otomotiv sektöründeki "emisyon hilesi" soruşturmalarının yatırımcılarda tedirginliğe neden olduğunu dile getirdi.