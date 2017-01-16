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Avrupa Borsaları

Avrupa borsaları, haftaya İngiltere hariç düşüşle başladı.

Avrupa Borsaları

Avrupa borsaları, haftaya İngiltere hariç düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,7 azalışla 363,36 puana gerilerken, İngiltere'de FTSE-100 endeksi sterlin/dolar paritesindeki yüzde 1,3'lük değer kaybının da etkisiyle yüzde 0,52 yükselerek 7.330,30 puan oldu.


Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,77 düşüşle 11.540,10 puana, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,10 azalarak 19.299,89 puana, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,85 değer kaybederek 4.880,53 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,79 azalışla 9.436,00 puana geriledi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak kasım ayına ilişkin dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, İngiltere Başbakanı Theresa May'in yarın Brexit planına ilişkin bu zamana kadarki en kapsamlı açıklamayı yapmasının beklendiğini kaydetti.

Analistler, "ortak pazara erişimin devamına" ilişkin söylemlerin ve perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısının hafta boyunca piyasaların en önemli gündem maddeleri olacağını bildirdi.

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