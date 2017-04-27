Avrupa Birliği, Türkiye'ye Kapılarını Kapatmak İstemiyor

Avrupa Birliği, Türkiye'ye kapıyı kapatmak istemediğini, ancak son gelişmeler sonucunda AB üyeliği için alternatifler aramak zorunda olduğunu açıkladı.



Milletvekilleri, Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiser Johannes Hahn ile birlikte çarşamba günü AB'nin yeni politikasını tartışmak için görüştü. Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, oturumu açarken, "Biz saygıya önem veren bir birliğiz, Türkiye, Avrupa Birliği'nin temeli olan kuvvetler ayrılığına saygı duyması gerekiyor. Biz islamofobik bir kıta değiliz, Avrupa'da yaşayan birçok Müslüman var ve Türk halkına kapıyı kapatmak istemiyoruz" dedi.



Birçok milletvekili referandum sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkilerinin çoğalması yönünde endişelerini dile getirdi. AB'nin Türkiye ile ilişkilerinin gözden geçirilmesi zamanının geldiğini söyledi. Türkiye ile bundan sonra olası bir ortaklığın güvenlik ve göç konusunda kapsamlı bir gümrük birliği, daha çok ticaret odaklı ve öğrenci değişimi ve işbirliği AB milletvekilleri tarafından önerilen fikirler arasındaydı.



Öne çıkan ilginç yorumlar arasında Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri vardı. Piri, "Türkiye'de yüzde 49'a yakın vatandaş 'hayır' oyu kullandı ve bizim asıl o kişiler ile çalışmamız lazım. Erdoğan'a karşı olmak Türkiye'ye karşı olmak değildir. Aksine o kişilere (hayırcılara) biz destek olmalıyız" dedi.



Romanyalı vekil Cristian Preda ise bazı AB ülkeleri başkanlarının Romanya ve Bosna gibi ülkelerin yöneticilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan hayranlığına dikkat çekti. Avustralyalı vekil Harald Vilimsky ise Avusturya'daki Türklerin illegal bir şekilde çifte vatandaşlığa sahip olduklarını söyledi.



Öte yandan, Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komitesi, Türkiye'nin ilerlemesine ilişkin geleneksel yıllık çözünürlüğünü 2 Mayıs'ta tartışacak. AB Türkiye Raportörü Kati Piri (S & D, NL) tarafından hazırlanan 2016 için karar taslağı anayasa paketi değişmeden uygulanırsa "Türkiye ile ilişkileri tamamen kesmeliyiz" dedi. - BRÜKSEL