Avrupa Birliği Diyarbakır'da Tartışıldı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) girişimiyle, "Avrupa Birliği sürecinde son gelişmeler, AB kriterleri, uyum çabaları ve kazanımlar" konulu panel düzenlendi.



Dicle Üniversitesi konferans salonunda DTSO ev sahipliğinde İktisadi Kalkınma Vakfı ortaklığı ile "Avrupa Birliği sürecinde son gelişmeler, AB kriterleri, uyum çabaları ve kazanımlar" konulu panel düzenlendi. Panele; Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, DTSO Başkanı Ahmet Sayar, İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile davetliler katıldı. Panel öncesi programda bir konuşma yapan Vali Aksoy, Avrupa Birliği'nin siyasi ve ekonomik kriterleri ve diğer kriterleri ile ilgili geçmişten günümüze kadar yürütülen çok önemli çalışmaların olduğunu söyledi. Vali Aksoy, "Alınan önemli mesafeler var ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olma hedefi de her süreç içerisinde bazen çok yükselerek, bazen durağanlaşarak devam ediyor. Diyarbakır Türkiye'nin 12. büyük şehri ve ekonomik bakımdan da bölgenin en önemli şehirlerinden bir tanesi. Diyarbakır'ın dışarıdan olumsuz bir algısı var. Hepimize düşen görev bu olumsuz algıyı ortadan kaldırmaktır. Bugün burada gerçekleştirilecek olan bu panelin de bu algının kalkmasında önemli bir katkısı olacağını düşünüyorum. İlimizin bu olumsuz algısını hep birlikte ortadan kaldıracağız. Diyarbakır'ın yatırım yapılabilir yaşanabilir bir kent olduğunu herkese anlatacağız" dedi.



"Tekstilkent projesini hayata geçiriyoruz"



Daha sonra konuşan DTSO Başkanı Ahmet Sayar, tekstilkent projesinin yakın zaman içerisinde temellerinin atılacağını söyledi. Sayar, "Diyarbakır'da valilik, DTSO, Güneydoğu Tekstilciler Derneği, Ticaret Borsası ve belediyemizin de içerisinde yer aldığı, tüzel kişilik kazanmış ve bin 400 dönüm alan üzerinde imar ve parselasyon aşamasına gelmiş tekstilkent projesi yakın zaman içerisinde Diyarbakır'da fabrika temellerinin atılmasını öngörüyoruz. Kısmet olursa bu projede ağırlıklı kadın olmak üzere 10 bin civarı bir istihdam hedefliyoruz. Diyarbakır 6. bölge teşvik sisteminde yer aldığı için ve cazibe merkezleri programında da olduğu için önümüzdeki süreçte organize sanayi bölgesinin arsa taleplerini göz önünde bulundurarak sayın valimizin öncülüğünde arazi genişletme çalışmalarımız da devam etmektedir" diye konuştu.



"Diyarbakır Türkiye'deki en huzurlu şehirlerden biridir"



Diyarbakır'da çeşitli fuarlar da yapmaları gerektiğinin altını çizen Sayar, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Burada fuarlar yapmak gerekiyor, kentimizin bu yönde de fuarlara ihtiyacı var gerek sosyal gerek ekonomik olarak. Biz oda olarak kentteki dinamiklerle beraber bu fuar organizasyonlarının yapılması için görüşmelerimiz devam ediyor. Organize sanayi bölgesindeki işletmelerimizin kalifiye personel ihtiyacını göz önünde bulundurmak, aynı zamanda gençlerimize iş imkanları oluşturmak amacıyla 2014 yılında temelini attığımız okul projemizi bu yıl eğitim öğretime açtık. 4 bölüm açtık, yaklaşık 600 öğrenci ile başladık, önümüzdeki yıl gelişen sektörleri de göz önünde bulundurarak bu yıl 12 bölüme çıkarmayı hedefliyoruz. Biz kent olarak sıkıntılı bir süreç yaşadık, elbette bazı etkileri devam ediyor olsa da şu anda Diyarbakır huzur ve güven açısından Türkiye'deki en huzurlu şehirlerinden biridir. Dolayısıyla gerek yatırım açısından gerek organizasyonlar açısından da uygun bir şehirdir."



Programda konuşan İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Zeytinoğlu da, İKV'nin 1965 yılında AB ve Türkiye AB ilişkileri, yeni görüş üretme konferans ve seminerler düzenleme organizasyonları başta olmak üzere yapan, Türkiye'yi AB'ye AB'yi de Türkiye'ye anlatan bir sivil toplum örgütü olduğunu söyledi.



Konuşmaların ardından çeşitli üniversitelerdeki öğretim üyeleri tarafından 'Avrupa Birliği sürecinde son gelişmeler, AB kriterleri, uyum çabaları ve kazanımlar' konulu panel gerçekleştirildi. - DİYARBAKIR