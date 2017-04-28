Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini: "Türkiye ile...

Malta'nın başkenti Valletta'da düzenlenen Gymnich bakanlar toplantısında liderler karşılandı ve toplantıya geçildi. Avrupa Birliği ülkeleri dışişleri bakanlarının biraraya geleceği toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılıyor.



"ÜLKE İÇİNDEKİ GELİŞMELERİ KONUŞACAĞIZ"



Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federicha Mogherini girişte gazetecilere konuştu. „Türkiye ile ilişkilerimizi konuşacağız. Türkiye sadece aday bir ülke değil aynı zamanda önemli bir NATO müttefiki, Avrupa Birliği Konseyi üyesi bir ülke ve bölgede önemli bir rol sahibi .. Türk Bakanla ülke içindeki gelişmeleri konuşacağız" dedi.



Mogherini aynı zamanda, küreselleşmenin getirdiği problemleri Avrupalı bakanlarla tartışılacağını söyledi. Öğleden sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kendilerine katılacağını söyleyen Mogherini, toplantının resmi olmayan niteliğinden dolayı akşam bir sonuç açıklanmasını beklememek gerektiğini kaydetti.



Mogherini Rusya'nın Kırım'ı ilhakı ve Ukrayna konusunda Avrupa Birliği ile anlaşamadığı konular olduğunu vurgularken, Rusya ile iş birliği kanallarını geliştirmeye çalıştıklarını belirtti. „Suriye krizi sadece Avrupa Birliğinin çabasıyla çözülmez diyen" Mogherini uluslararası işbirliğinin önemini vurgulayarak, BM'in bölgede Avrupa Birliğinin varlığı ile anlam ifade ettiğini söyledi.



"TÜRKİYE İLE DİYALOĞA DEVAM ETMELİYİZ"



Slovenya Dışişleri Bakanı Karl Erjavec ise "Türkiye konusunda görüşmelerimiz oldukça önemli. Çünkü Türkiye bölgede önemli bir güç ve çok önemli bir partner ülke. Türkiy ile AB arasındaki göç anlaşması da AB için oldukça önemli. Bence diyaloğa devam etmeliyiz." dedi.



Toplantıya Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu Komiseri Johannes Hahn ve Avusturya Dışişleri ve Uyum Bakanı Sebastian Kurtz da katılıyor.



Görüntü Dökümü:



-Mogherini girişi ve konuşması



Slovak Bakan



Kurtz ve Hahn konuşmaları - Valletta