Avrupa Birliği Bankaları Bilgisayar Korsanlarına Karşı Testten Geçirecek





Avrupa Birliği, üye ülkelerdeki bankaları bilgisayar korsanlarının saldırılarına karşı savunma sistemleri konusunda stres testinden geçirmeye hazırlanıyor.



Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada testin sağlayacağı verimlilik konusunda çalışma yürütüldüğünü, çalışmanın kıta Avrupası ve İngiltere'de ülkeler düzeyinde alınan siber güvenlik önlemlerine ek olarak düşünüldüğü belirtildi.



Avrupa bankalarının kriz durumlarında dayanıklılığını değerlendiren ve kredi risk oranlarını ölçen stres testlerini uygulayan Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA) dijital güvenlik stres testi ile ilgili henüz takvim belirlemediklerini ancak üye ülkelerin bankalarının siber risklerle ilgili stres testine hazır olmaları gerektiğini açıklamıştı.



Auteur: euronews-tr



Tags: bilgisayar bankaları testten korsanlarına Banka Avrupa Birliği karşı Avrupa geçirecek Hacking Birliği Gepost: 23 januari 2017