Avrupa Birliği, 2020 Yılına Ait Eğitim Hedeflerini Açıkladı

Avrupa Birliği ülkeleri özelinde çalışmalar yürüten Eurostat araştırma kurumu, 2020 yılında Avrupa'daki eğitim durumunun ne düzeyde olacağını göstermek için yeni bir araştırma düzenledi. Buna göre Avrupa Birliği'nde yüksek öğretime katılan insan sayısının gün geçtikçe arttığı ortaya çıktı.



Buna göre Avrupa Birliği'nin 2020 yılına ait eğitim hedefi 30-34 yaş aralığındaki bireylerin en az yüzde 40'ının yüksek öğretimini tamamlamış olmasını kapsıyordu. Avrupa Birliği'nin resmi araştırma kurumu Eurostat, en güncel verileri paylaşarak üye ülkelerdeki eğitim hedeflerinin ne durumda olduğunu değerlendirdi.



Avrupa Birliği'nde 30-34 yaşları arasında insanların yüksek öğretime katılım oranları araştırma kurumu Eurostat tarafından mercek altına alındı ve ortaya yüksek öğretime katılanların oranının 2002 yılında yüzde 23.6 ilken 2016 yılında 39.1 oranına yükseldiği verisinin çıktığı belirtildi.



Avrupa Birliği özelinde kadınların yüksek öğretime katılım oranının 2002 yılında yüzde 24.5 iken 2016 yılında hedefin tamamlanmasına daha 4 yıl varken yüzde 43.9 olarak büyük bir başarı yakaladığı görüldü. Erkeklerin yüksek öğretime katılanlarının oranı ise yüzde 22.6'dan yüzde 34.4'e yükselerek 2020 hedefleri yolunda ilerleme kat ettiğine dikkat çekildi.



30-34 yaş aralığında yüksek öğretime katılım oranın en yüksek olduğu ülke Litvanya olurken, onu Lüksemburg, Kıbrıs, İrlanda ve İsveç izledi.



Listenin sonunda ise Romanya ve İtalya yer alırken, onlarla beraber Hırvatistan ve Malta'nın da kötü performans sergilediği belirtildi.