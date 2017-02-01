Avrupa Birliği: 15 Haziran'dan İtibaren Cep Telefonunda Dolaşım Ücreti Kalkıyor





Avrupa Birliği, 28 üye ülkede cep telefonu operatörlerinin uyguladığı dolaşım ücretini (roaming) 15 Haziran 2017'den itibaren kaldıracak yasal düzenlemede sona yaklaştı.



AB Komisyonu, Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi arasında yapılan



görüşmelerde abonelere uygulanan dolaşım ücretlerinin kullanım veya süre sınırı olmaksızın son verilmesinde uzlaşma sağlandı. Avrupa Birliği ülkelerindeki telekomünikasyon şirketlerinin dolaşım ücretlerinin kalkması için bu kapsamda birbirlerine uygulayacağı toptan fiyatlar belirlendi.



Çeşitli AB ülkelerinin telefon operatörleri 15 Haziran 2017'den itibaren birbirlerine, Avrupa Birliği ülkeleri içinde yolculuk eden kullanıcıları için 1 dakikalık konuşma karşılığında en fazla 3,2 cent, kısa mesaj (SMS) başına da en fazla 1 cent ödeyecek.



Mobil internet kullanımında ise 1 gigabayt internet kullanımı 15 Haziran 2017'den itibaren 7,75 euro olacak. Bu fiyat, 2018'de 6 avro, 2019'da 4,5 avro, 2020'de 3,5 avro, 2021'de 3 avro, 2022'de 2,5 euro olacak.



Böylece AB içerisinde herhangi bir ülkenin cep telefonu operatör abonesi olan kullanıcı, başka AB ülkesine gerçekleştireceği seyahatlerinde, süre sınırlaması olmaksızın kendi operatör tarifesi üzerinden konuşma, mesajlaşma ve



veri paketlerini kullanabilecek.



Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamento'su ve üye ülkeler tarafından onaylanması gerekiyor.



Auteur: avatar"/>euronews-tr



Tags: dolaşım kalkıyor cep telefonu Hazirandan Avrupa Birliği itibaren telefonunda ücreti Avrupa cep Birliği: Gepost: 01 februari 2017