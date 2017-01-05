Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu, İzmir Saldırısını Kınadı

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu, İzmir'de adliye önünde gerçekleşen terör saldırısını kınadı.



Almanya'nın Giessen kenti merkezli Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu, yayınladığı açıklamada, "İzmir Adliyesi'ne düzenlenen menfur terör saldırısını kınıyoruz!" ifadesinde bulundu.



Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı: "Saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz. ABTTF olarak anavatanımız Türkiye'nin ve şehitlerimizin acısını tüm kalbimizle paylaşıyor, her zaman anavatanımızın yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyoruz." - Giessen