Avrupa Badminton Şampiyonası

Avrupa Badminton Şampiyonası, 24-30 Nisan tarihlerinde Danimarka'da düzenlenecek.

Avrupa Badminton Şampiyonası

Avrupa Badminton Şampiyonası, 24-30 Nisan tarihlerinde Danimarka'da düzenlenecek.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kolding kentinde ferdi kategoride gerçekleştirilecek şampiyonada, 3 milli sporcu raket sallayacak.

Milli badmintoncular Neslihan Yiğit, Özge Bayrak ve Emre Lale, antrenörler Çağatay Taşdemir ve Cengiz Özübir yönetiminde madalya mücadelesi verecek.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, Neslihan Yiğit, Değerli Taş, Badminton, Danimarka, Pırlanta, 30 Nisan, Şampiyon, Türkiye, Ay Taşı
sponsored ads