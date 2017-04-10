Avrupa Badminton Şampiyonası, 24-30 Nisan tarihlerinde Danimarka'da düzenlenecek.



Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kolding kentinde ferdi kategoride gerçekleştirilecek şampiyonada, 3 milli sporcu raket sallayacak.



Milli badmintoncular Neslihan Yiğit, Özge Bayrak ve Emre Lale, antrenörler Çağatay Taşdemir ve Cengiz Özübir yönetiminde madalya mücadelesi verecek.